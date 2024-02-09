Представленный список насчитывает четырёх новых функции Galaxy AI.

Не так давно компания Samsung представила новую линейку своих топовых мобильных устройств серии Galaxy S24, которые, помимо всего прочего, получили функции с использованием возможностей искусственного интеллекта Galaxy AI, часть из которых спустя некоторое время станут доступны и для моделей смартфонов прошлых поколений, сообщается в материале сайта Android Authority, ссылающегося на сообщение одного из пользователей Reddit.

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Источник фото: Tom's Guide, Samsung and Future

Как говорится в публикации, Samsung выполнит своё обещание по внедрению некоторых возможностей Galaxy AI в мобильные устройства прошлых годов — британское отделение компании сообщило о добавлении четырёх новых функций с использованием искусственного интеллекта.

К возможностям, о которых идёт речь, относится функция «Круг для поиска» (Circle to Search), позволяющая находить информацию об интересующих пользователя объектах, изображённых на фото, просто обводя их на экране, «Живой перевод» (Live Translate), предназначенная для перевода речи в режиме реального времени, «Ассистент заметок» (Note Assist), оптимизирующая создание и форматирование пользовательских записей, а также «Ассистент фотографий» (Photo Assist) для генеративного редактирования изображений в «Галерее».

Чуть ранее стало известно, что ИИ-функции Galaxy AI должны быть внедрены в мобильные устройства Samsung серии Galaxy S23, S23 FE, Flip 5, Z Fold 5 и Tab S9 в первой половине текущего года — предполагается, что они станут доступны вместе с обновлением One UI 6.1.

Источник отмечает, что данные функции являются лишь малой частью возможностей Galaxy AI, доступных для смартфонов серии Galaxy S24. При этом пока доподлинно не ясно, будет ли Samsung расширять список ИИ-функций для старых моделей мобильных устройств в будущем, или ограничится лишь четырьмя позициями.