В настоящий момент проходят испытания нового средства поражения.

Российские оружейники с учётом изменившегося характера военных действий разработали новую ракету малых размеров, которой оснастят отечественный самоходный ЗРПК «Панцирь-С1М», о чём журналистам агентства ТАСС рассказали в пресс-службе АО «НПО «Высокоточные комплексы», входящего в состав госкорпорации «Ростех».

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Источник фото: Известия/РИА Новости/Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ

Исходя из предоставленной информации, новая разработка отечественных специалистов представляет собой ракету для ЗРПК «Панцирь-С1М», обладающую сравнительно малыми габаритами и предназначенную для поражения беспилотных летательных аппаратов, которые в современных боевых действиях используются всё чаще. В настоящий момент проведение испытаний перспективного боеприпаса продолжается, и в текущем году планируется их завершение.

По словам представителя компании, «Панцирь» является следующим этапом разработки средств противовоздушной обороны и усовершенствованным преемником «Тунгуски». ЗРПК «Панцирь» обладает не только средствами обнаружения целей с последующими указанием, но и возможностью эффективного их поражения при помощи зенитных ракет и автоматических пушек.

Также было отмечено, что зарубежные оружейники пытаются скопировать конструктивные особенности ЗРПК «Панцирь» — в частности, в рамках международной оружейной выставки World Defense Show, проходящей в ОАЭ, были представлены системы NHS и SWS2, разработанные турецкими и китайскими специалистами соответственно, которые по своим характеристикам весьма схожи с российской разработкой, в том числе обладают средствами поражения воздушных целей в виде ракет и пушек, а также снабжены системами их обнаружения.