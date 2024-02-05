Разработка Starlab Space будет иметь модульную конструкцию.

Хотя срок эксплуатации Международной космической станции рассчитан ещё на несколько лет, ведущие мировые державы уже приступили к разработке своих собственных станций, которые будут запущены на околоземную орбиту в течение последующих нескольких лет и придут на смену МКС — ранее стало известно о ходе работ над перспективной Российской орбитальной станцией, а сейчас издание SpaceNews рассказывает о будущем запуске американской космической станции Starlab.

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Источник фото: SpaceNews / Starlab Space

Сообщается, что разработки ведутся специалистами совместного предприятия Starlab Space, которое включает в себя представителей компаний Airbus Space and Defence и Voyager Space. Выводить станцию на околоземную орбиту будет разрабатываемая компанией SpaceX система доставки грузов в космос, именуемая Starship.

Представитель Starlab Space подчеркнул, что выбор в пользу SpaceX был сделан не случайно — компания Илона Маска имеет большой опыт по выводу грузов на орбиту Земли, а Starship обладает возможностью доставки полезной нагрузки большой массы, что позволит не производить монтаж станции в космосе, а доставить её целиком за один рейс, предварительно осуществив сборку конструкции на Земле. Кроме того, это поможет существенно сократить финансовые расходы, связанные с запуском, и время на производство станции.

Космическая станция Starlab будет состоять из нескольких модулей диаметром более восьми метров, изготовленных из нержавеющей стали. Планируется, что в состав разработки Starlab Space войдёт жилой модуль, где будут размещаться астронавты, лабораторный, предназначенный для исследовательской деятельности, а также служебный для обеспечения системы жизнедеятельности и поддержания работоспособности станции.

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О точной дате запуска своей космической станции представители Starlab Space пока не сообщают, при этом отмечая, что её вывод на орбиту предполагается произвести до завершения срока службы МКС в 2030 году.