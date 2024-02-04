Работы проводятся в сотрудничестве с NASA и SpaceX.

Всё больше частных компаний во всём мире включаются в гонку по созданию космических аппаратов, предназначенных для научно-исследовательских, навигационных, коммуникационных, военных и иных целей — о подготовке миссии IM-1 по отправке своего аппарата на Луну сообщила и американская компания Intuitive Machines, говорится в публикации сайта SpaceNews.

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Источник фото: SpaceNews/Jeff Foust

Сообщается, что доставка лунного модуля, разработанного специалистами Intuitive Machines, на естественный спутник Земли будет осуществлена в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS) в тесном сотрудничестве с NASA и SpaceX на борту ракеты-носителя Falcon 9.

По словам представителя компании, лунный посадочный модуль, получивший название «Одиссей», уже готов к отправке на Луну. При этом со сроками отправки аппарата нет никакой определённости — источники упоминают о разных датах, которые варьируются от середины февраля текущего года до начала марта. Запуск ракеты-носителя с лунным модулем должен быть произведён со стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди.

Космический аппарат компании Intuitive Machines оснащается демонстрационными научными приборами, выполняющими различные функции, в том числе лазерным ретрорефлектором и стереокамерой для изучения пылевых шлейфов от двигателей.

Представитель Intuitive Machines отметил, что специалисты компании подробно изучили опыт при запуске и эксплуатации космических аппаратов от других частных производителей и учли ошибки своих коллег, допущенные во время проведения миссий, чтобы исключить возможность их возникновения в процессе эксплуатации собственных систем.

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Ранее стало известно, что космический аппарат ещё одной частной компании, но уже из Китая, был успешно выведен на околоземную орбиту и стал первым спутником Земли с использованием искусственного интеллекта.