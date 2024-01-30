Для открытия космических объектов использовался радиотелескоп с большой фазированной решёткой.

Российские астрономы обнаружили несколько десятков новых пульсаров, некоторые из которых могут представлять особый интерес, говорится в материале сайта Phys.org, ссылающегося на статью, опубликованную на страницах издания «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society».

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Источник фото: NASA

Сообщается, что результатом исследования российских астрономов, проводимого в рамках проекта «Пущинский многолучевой поиск пульсаров» с использованием радиотелескопа с большой фазированной решёткой, стало обнаружение 39 новых пульсаров, часть из которых могут оказаться так называемыми вращающимися радиотранзиентами, являющимися источниками сильных импульсов в радиодиапазоне — за всю историю наблюдений космических объектов данного типа было найдено чуть более сотни, поэтому открытие отечественных специалистов может привнести существенный вклад в изучение природы Вселенной.

Наблюдение за космическими объектами осуществлялось по спектрам мощности и проводилось в течение примерно 3000 дней, и в результате было обнаружено свыше трёх сотен пульсаров, тридцать девять из которых оказались не идентифицированными ранее. Найденные пульсары характеризуются периодом вращения от 0,033 до 3,74 секунды и значением дисперсии в пределах от 13 до 145 пк/см³.

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Также российские учёные отметили, что высокочувствительное оборудование, находящееся в их распоряжении, позволяет им достигать высоких результатов в исследовании космоса и обнаружении новых космических объектов.