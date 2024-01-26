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Sierra Space провела испытания надувного модуля для коммерческой космической станции
Модуль LIFE проверили на прочность посредством избыточного давления.

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Специалисты ряда мировых держав активно работают над созданием и усовершенствованием технологических средств, необходимых для перспективных космических станций, которые в обозримом будущем появятся на околоземной орбите — не так давно стало известно о функциональных возможностях Российской орбитальной станции, а журналисты издания SpaceNews подготовили материал, в котором говорится об успешных испытаниях надувного модуля для коммерческой космической станции, разрабатываемой специалистами Blue Origin и других американских компаний.

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Источник фото: SpaceNews / Sierra Space

По словам компании Sierra Space, разработчика надувного модуля LIFE, несколько дней назад были проведены успешные испытания данного изделия — в лаборатории NASA модуль был подвергнут избыточному давлению и потерял свою целостность при параметрах, превышающих предъявляемые требования на 27 %.

Одной из целей проводимых испытаний стала проверка прочности ограничительной оболочки модуля, состоящей из специально разработанного специалистами Sierra Space и ILC Dover высокопрочного волокна.

Объём разрабатываемого варианта надувного модуля достигает 300 кубических метров, что составляет одну треть от обитаемого объёма МКС. Его доставку на орбиту предполагается осуществлять в пятиметровом обтекателе. При достижении пункта назначения модуль будет самостоятельно принимать необходимую форму для последующей его эксплуатации.

Также разрабатывается модификация надувного модуля LIFE объёмом 1400 кубических метров, который помещается в семиметровом обтекателе.

К преимуществам своей разработки представители Sierra Space относят низкие затраты при производстве, запуске и эксплуатации, а также обеспечение большого полезного объёма при высоком значении экономичности.

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Работы над надувным модулем LIFE продолжаются, и в будущем специалисты Sierra Space намерены испытать технологии, направленные на его защиту от космического мусора и микрометеороидов.

#модуль #надувной модуль
Источник: spacenews.com
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