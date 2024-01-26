Для его функционирования будут использованы синтетические бактерии.

В настоящий момент учёные различных стран разрабатывают перспективные программы по отправке пилотируемых миссий на Марс и созданию на «красной планете» обитаемых поселений, поэтому вопрос о жизнеобеспечении людей, в частности снабжении их водой, пригодной для питья, стоит особенно остро — специалисты из NASA предложили свой вариант решения данной проблемы, говорится в материале, опубликованном на сайте Phys.org.

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Источник фото: РИА Новости, ESA/DLR/FU Berlin, NASA MGS MOLA Science Team

Основная проблема, с которой сталкиваются учёные при разработке программ по добыче воды на Марсе, заключается в необходимости её очистки — основные водные запасы заключены в отложениях льда, крупные залежи которого не так давно были обнаружены под толщей пыли на «красной планете», загрязнены перхлоратами, являющимися токсичными химическими элементами, негативно влияющими на здоровье людей и вызывающими коррозию оборудования.

На Земле с перхлоратами успешно справляются бактерии, обитающие в солёных почвах, но отправлять их на Марс в данный момент не представляется возможным, так как они не прошли необходимых тестовых проверок для путешествия в космосе, поэтому в NASA предложили создать биореактор, в котором будут использованы уже проверенные в условиях космических полётов синтетические микроорганизмы.

Штамм бактерий Bacillus subtilis 168 получит гены, выявленные у земных бактерий, что позволит успешно преобразовывать хлорат и перхлорат в такие полезные химические элементы, как хлорид, применяемый для ряда целей, в том числе для питания, и газообразный кислород, который можно будет подавать в систему жизнеобеспечения или закачивать в ёмкости, создавая необходимый запас.

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Специалисты планируют проверить эффективность функционирования своего биореактора на Земле, сравнив его возможности с другими доступными решениями, а в случае успешных результатов тестов будет проработан план по доставке его на Марс.