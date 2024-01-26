Разработчики приложения внедряют новую функцию для пользователей iOS и Android.

Общение посредством разнообразных чатов и сервисов стало неотъемлемой частью подавляющего большинства интернет-пользователей, но наличие целого ряда приложений приводит к возникновению определённых препятствий, связанных с невозможностью общения пользователей, у которых установлены чаты разных разработчиков — решить данную проблему хотя бы в ЕС может закон Евросоюза о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), нормам которого в скором времени будут следовать разработчики популярного сервиса для обмена сообщениями и голосовой связи WhatsApp.

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Источник фото: Pixabay

Как говорится в материале сайта WABetaInfo, приложение WhatsApp для iOS получило обновление до бета-версии 24.2.10.72, в которой разработчики сделали первые шаги по внедрению возможности общения между пользователями WhatsApp и сторонних чатов, о чём свидетельствует добавление соответствующего раздела в приложение.

Источник фото: WABetaInfo

Аналогичная функция для владельцев мобильных устройств под управлением ОС Android также находится в разработке.

Закон ЕС о цифровых рынках обязывает крупные технологические компании следовать ряду установленных требований, регулирующих их действия в интернет-пространстве, одним из положений которого является недопустимость ограничения пользователей в их необходимости общения на разных платформах и сервисах, поэтому нововведения в приложении WhatsApp вполне объяснимы и соответствуют требованиям Евросоюза.

Благодаря внедрению новой функции пользователи WhatsApp смогут принимать сообщения от своих собеседников, имеющих учётные записи в других онлайн-сервисах, причём для этого не понадобится регистрироваться на сторонних платформах.

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В настоящий момент функция обмена сообщениями между пользователями WhatsApp и сторонними сервисами находится на стадии разработки и будет массово внедрена чуть позже.