Компаниям SpaceX и Blue Origin было поручено приступить к разработке грузовых модификаций космических кораблей для доставки грузов на поверхность Луны.

В США продолжаются работы над созданием лунных аппаратов, которые будут в состоянии доставить на Луну не только космонавтов, но и необходимое количество грузов — говорится в материале сайта SpaceNews. Два крупных игрока на рынке космических технологий, а именно SpaceX и Blue Origin, приступили к разработке грузовых модификаций космических кораблей в рамках программы HLS.

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Источник фото: SciTechDaily, SpaceX

Источник отмечает, что NASA пока не слишком распространяется о ходе работ над созданием космических аппаратов для доставки грузов на поверхность Луны. Несколько недель назад, говоря о причинах задержки лунных миссий «Артемида-2» и «Артемида-3», представители агентства обмолвились, что поставили задачу перед своими подрядчиками. Компаниям SpaceX и Blue Origin было поручено приступить к разработке грузовых посадочных модулей, применяя наработки, полученные в ходе создания систем для доставки астронавтов на Луну.

Ожидается, что грузовые лунные аппараты будут схожи по ряду своих технических характеристик с посадочными модулями, но некоторые механизмы и интерфейсы будут подвергнуты модификациям для доставки грузов большой массы — от двенадцати до пятнадцати тонн на первоначальном этапе.

Запуск первого такого аппарата планируется осуществить в рамках лунной миссии «Артемида-7», старт которой в настоящий момент предполагается осуществить не ранее начала 2030-х годов.

Чуть ранее глава компании SpaceX, американский предприниматель Илон Маск, рассказывая о космических аппаратах, разработанных специалистами корпорации, отметил, что космический корабль Starship способен нести на борту грузы с большей массой по сравнению с требованиями, выдвигаемыми NASA, а также обеспечить стабильные поставки для лунной базы.

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Европейское космическое агентство также разрабатывает свой собственный посадочный модуль для будущих лунных миссий «Артемида», но его возможности в настоящий момент весьма скромны и выражаются в способности доставки на Луну около двух тонн груза.