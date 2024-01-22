Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
В Китае проведены успешные испытания первой ступени многоразовой ракеты-носителя
Тестовый образец совершил взлёт и посадку в штатном режиме

реклама

Достижения американской компании SpaceX с её многоразовыми космическими ракетами-носителями, похоже, не дают покоя специалистам других стран, в том числе из Китая — как сообщает издание SpaceNews, китайский технологический стартап Landspace успешно завершил испытания первой ступени своей перспективной разработки.

реклама

Источник фото: SpaceNews / Landspace

По информации источника, тестовый образец многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 VTVL-1, использующий в качестве компонентов топлива метан и жидкий кислород, был запущен со стартовой площадки космодрома Цзюцюань. После достижения высоты в 350 метров за 60 секунд, тестовый образец начал процесс снижения со скоростью примерно 0.75 м/c, успешно приземлившись с точностью в 2.4 м.

Многоразовая ракета-носитель Zhuque-3 будет иметь корпус из нержавеющей стали, стартовую массу около 660 тонн с возможностью вывода полезной нагрузки с максимальным весом в 21 тонну, а её диаметр и общая длина составят 4.5 и 76.6 метра соответственно.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Отмечается, что после начала программы по привлечению частных инвесторов в космический сектор Китая в 2014 году, что стало ответом на успешные разработки в данной отрасли американской корпорации SpaceX, появился целый ряд компаний, желающих участвовать в космической гонке по выпуску многоразовых ракет-носителей — первые такие изделия китайских специалистов были достаточно небольшими и лёгкими, но уже в прошлом году успешные испытания прошли более крупные ракеты, способные нести полезную нагрузку внушительной массы, работающие на жидком топливе.

#китай #ракета-носитель
Источник: spacenews.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китай создал гиперзвуковой «умный» снаряд и разгоняет его до скорости 7 Махов
Руководитель компании Nvidia посетил несколько регионов Китая в начале 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
5
AT: Украина не имеет шансов на развитие ВПК – все цеха и фабрики будут непременно разрушены ВКС РФ
11
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
1
В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
5
Украинский дрон сумел зафиксировать передвижение РСЗО ТОС-2 недалеко от передовой
1
Mercedes-Benz продает все свои салоны в Германии
15
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
5
Разгон SSD можно сделать, причем с серьезным приростом производительности
10
МИД Франции: Как только Украина проиграет, Россия захватит рынок зерна и будет диктовать свою волю
10
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
20
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
4
Amazon продала блогеру поддельную RTX 4090 с мобильным чипом и платой от RTX 4080
5
Эмитент стейблкойна USDT регистрируется в России
1
Инновационная версия Rufus решила несколько проблем с установкой Linux
+
В компании AMD пообещали, как можно дольше поддерживать платформу AM4
15
Инженерный образец Snapdragon 8 Gen 4 показал стабильную работу в игре Genshin Impact
5
Sohu: немецкие танки "Леопард 2" уступают российским Т-80БВМ
3
Минстрой: россияне в основном улучшают жилищные условия за счет вторички
+
Google дает новый оттенок корпусу Pixel 8 как ответ конкуренту Galaxy S24
1
Карабулинскую развязку, появившейся в Генплане еще в 1971 году начнут строить в 2025 году
+

Популярные статьи

9 Махов и более 1000 км: гиперзвуковая ракета «Циркон» - российский ответ авианосному флоту США
22
MW: Почему Эфиопия, Алжир и Казахстан отказываются от истребителей Rafale в пользу наших Су-30СМ
17
Об эксклюзивах Sony PlayStation на 2024 год
15
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
17
Ultrakill - очередной ретро-шутер в раннем доступе (краткий обзор)
7
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
35
Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160
127
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
21
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
4
Карманный фонарик стал причиной поломки истребителя F-35 и привёл к ущербу на 3 933 106 долларов США
5

Сейчас обсуждают

VDone
20:47
Надо экозащитникам намекнуть, а то понимаешь жгут соляру, выбросы в атмосферу вместо зеленого электричества. Гретты на них нету
BAE: "Огневая мощь, модульная защита и энерговооруженность сделают Challenger 3 самым лучшим танком"
Циклон-Б
20:38
укроина, сотрите, я выделяю .. угх.. глотай
Украина договорилась с Польшей о выделении кредита на закупку вооружений для ВСУ
Алексей Каверин
20:37
В нацизме тут замечен только ты
Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
Алексей Ланин
20:36
Комп из говна и работать будет как говно....
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
Китя.
20:30
Все идет к Киевской Руси.
AT: Украина не имеет шансов на развитие ВПК – все цеха и фабрики будут непременно разрушены ВКС РФ
inchaos75
20:30
И правильно, там сисадмин даже на 10 тыс.руб. не нужен. Ставится RDP сервер в райцентре или даже в областном, каждому сельсовету дается доступ к удаленному рабочему столу, где все уже настроено, ссылк...
О дефиците квалифицированных кадров в России и его причинах
DonCarleone
20:29
Отдавать кредит будут землями?
Украина договорилась с Польшей о выделении кредита на закупку вооружений для ВСУ
super619
20:26
Потому что вера - обманчивое состояние и полагаться на веру нельзя.
Семья священников из США создала криптовалюту и потратила $1.3 млн прихожан на развлечения
Profit
20:26
КЕМ опознанные ??? ))))))))))🤣🤣🤣🤣🤣 Это даже не опечатка)))))))))))) Либералы настолько тупые, что пользуются автокоррекцией, чтобы потом к орфографии других придираться, как этот лопух уже делал ...
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
TeslaFan
20:25
Говналитики Блумберга просто дно. У Теслы рост продаж на 38%. Заводы физически не могли произвести больше. Byd выросла за счёт производства машин эконом класса а Тесла это премиум который почти в 2 р...
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем