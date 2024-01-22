Тестовый образец совершил взлёт и посадку в штатном режиме

Достижения американской компании SpaceX с её многоразовыми космическими ракетами-носителями, похоже, не дают покоя специалистам других стран, в том числе из Китая — как сообщает издание SpaceNews, китайский технологический стартап Landspace успешно завершил испытания первой ступени своей перспективной разработки.

реклама

Источник фото: SpaceNews / Landspace

По информации источника, тестовый образец многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 VTVL-1, использующий в качестве компонентов топлива метан и жидкий кислород, был запущен со стартовой площадки космодрома Цзюцюань. После достижения высоты в 350 метров за 60 секунд, тестовый образец начал процесс снижения со скоростью примерно 0.75 м/c, успешно приземлившись с точностью в 2.4 м.

Многоразовая ракета-носитель Zhuque-3 будет иметь корпус из нержавеющей стали, стартовую массу около 660 тонн с возможностью вывода полезной нагрузки с максимальным весом в 21 тонну, а её диаметр и общая длина составят 4.5 и 76.6 метра соответственно.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Отмечается, что после начала программы по привлечению частных инвесторов в космический сектор Китая в 2014 году, что стало ответом на успешные разработки в данной отрасли американской корпорации SpaceX, появился целый ряд компаний, желающих участвовать в космической гонке по выпуску многоразовых ракет-носителей — первые такие изделия китайских специалистов были достаточно небольшими и лёгкими, но уже в прошлом году успешные испытания прошли более крупные ракеты, способные нести полезную нагрузку внушительной массы, работающие на жидком топливе.