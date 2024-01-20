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Складной смартфон Xiaomi Mix Flip получит функцию спутниковой связи
Данная возможность позволит владельцу устройства иметь подключение даже в самых отдалённых местах.

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Ассортимент смартфонов китайской корпорации Xiaomi в скором времени пополнится новой моделью со складным экраном и возможностью связи при помощи спутников, находящихся на низкой околоземной орбите, говорится в материале сайта MySmartPrice, журналисты которого обнаружили запись о сертификации новинки на сайте MIIT.

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Источник фото: MySmartPrice

Сообщается, что будущий складной смартфон Xiaomi получит название Mix Flip и будет основан на флагманской SoC позапрошлого года Snapdragon 8 Gen 2, производящейся на заводах тайваньской компании TSMC по 4-нм технологическому процессу и имеющей восемь процессорных ядер, а также графический ускоритель Adreno 740.

Согласно рендерам будущей модели смартфона Xiaomi, новинка будет оснащена камерой, расположенной горизонтально, с тремя сенсорами и трёхкратным оптическим зумом.

Одной из «изюминок» новой раскладушки Xiaomi, как следует из материала источника, станет наличие спутникового подключения, в результате чего владелец смартфона будет на связи даже в самых отдалённых районах, где отсутствует наземное мобильное покрытие.

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Чуть ранее стало известно, что компания SpaceX под руководством известного предпринимателя Илона Маска намеревается обеспечить смартфоны устойчивой связью в любых точках планеты благодаря прямому подключению мобильных устройств к спутникам Starlink.

#xiaomi #mix flip
Источник: mysmartprice.com
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