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В США крипто-майнеры вынуждены останавливать свои фермы в связи с обрушившимися на Техас холодами
Хешрейт сети Биткоин за последние дни упал на 25 %.

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Сильные морозы обрушились не только на Российскую Федерацию, негативно повлияв на ситуацию в электроэнергетической сфере, что стало причиной, в том числе, ограничения в работе российских майнеров, но и на США, контролирующие органы которых были вынуждены действовать похожими методами — по информации сайта The Block, организация по управлению и надзору за электрическими сетями Техаса, ERCOT, призвала ограничить потребление электроэнергии в штате в связи с наступившими холодами и недостаточной ветровой нагрузкой, отрицательно влияющей на работу ветрогенераторов.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что на призыв регулятора откликнулись, в том числе, крупные техасские майнинговые компании, такие как Marathon Digital, Luxor Mining Pool и Foundry USA Pool, отключившие своё оборудование для добычи криптовалюты на период холодов, в результате чего хешрейт сети Биткоин за последние дни упал примерно на четверть.

Источник отмечает, что биткоин-майнеры являются удобным механизмом для балансировки электрической сети — в случае чрезмерной нагрузки и в связи с дополнительно требуемыми мощностями оборудование для добычи «криптомонет» может быть попросту отключено, чтобы обеспечить дополнительным питанием других потребителей, нуждающихся в больших объёмах энергии.

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Начиная с 2021 года после ужесточения нормативной базы в отношении майнеров в Китае добытчикам криптовалюты пришлось искать новые площадки для своей деятельности, и одним из привлекательных мест стал штат Техас, который заинтересовал «копателей» целым рядом преимуществ, в том числе дешёвой электроэнергией.

#майнинг #биткоин
Источник: theblock.co
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