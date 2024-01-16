Майнеры негативно влияют на ситуацию со стабильностью электросетей.

Незаконная добыча криптовалюты до сих пор является настоящим «бедствием» не только для покупателей видеокарт, но и для электроэнергетических компаний и их потребителей — как информирует издание «РБК», ссылаясь на Telegram-канал филиала ПАО «Россети Северный Кавказ», наступившее похолодание ещё больше усугубило ситуацию с перегрузками электрических сетей, спровоцированных, в том числе, майнерами.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что после наступления холодов энергетическая компания «Дагэнерго» убедительно попросила добытчиков криптовалют поумерить свои «аппетиты» и снизить нагрузку на электрическую сеть, чтобы исключить её перегрузку и не доставлять неудобств своим соседям, а также родным и близким.

Похоже, что увещевания не возымели эффекта, и незаконная деятельность майнеров продолжилась в тех же масштабах, поэтому сотрудники энергосетей были вынуждены провести ряд рейдов по выявлению добытчиков криптовалют, которые нарушают существующие нормы и правила пользования электрическими сетями.

По информации источника, в настоящий момент в связи с повышенным энергопотреблением ферм для майнинга криптовалюты в целом ряде районов столицы Республики Дагестан сложилась непростая ситуация, требующая соответствующих решений.

Несмотря на то, что «копатели», незаконно добывающие криптовалюту, довольно изобретательны в сокрытии своей деятельности, сотрудникам «Дагэнерго» за прошлый год удалось обнаружить и прекратить незаконную деятельность тринадцати ферм.

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Отмечается, что с начала 2022 по август 2023 года только лишь в Дагестане государству нанесён ущерб в размере 158 млн рублей в результате хищений электроэнергии.