Инвесторы боятся санкций в отношении Baidu со стороны США.

Стоимость акций китайского технологического гиганта Baidu резко понизилась из-за появления в сети Интернет информации об использовании чат-бота компании в военных целях, говорится в материале западного издания Bloomberg.

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Источник фото: CNBC, Reuters

Сообщается, что цена акций Baidu весьма понизилась после публикации новости на сайте South China Morning Post, в которой отмечалось использование китайского аналога чат-бота ChatGPT, получившего название Ernie, специалистами одной из организаций, связанной с Народно-освободительной армией Китая, занимающейся вопросами войны в кибепространстве.

Впоследствии материал был отредактирован с целью информирования общественности об отсутствии «физических» связей Ernie с компанией, сотрудничающей с военным ведомством Китая, Baidu также отрицает какие-либо контакты с данной организацией, но трейдеры решили перестраховаться, избавляясь от акций китайского технологического гиганта, что спровоцировало их резкое падение на 11.5 %.

Отношения между США и Китаем продолжают оставаться напряжёнными, поэтому появившаяся новость о возможном использовании чат-бота разработки Baidu в военной сфере усилила опасения аналитиков касательно введения ограничительных санкций в отношении китайской компании со стороны Штатов.

Представители Baidu утверждают, что их чат-бот Ernie по своим возможностям не уступает разработке американской компании OpenAI, ChatGPT, и всего через несколько месяцев с момента своего запуска привлёк 100 миллионов пользователей.

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Ранее стало известно, что компания-разработчик ChatGPT изменила Правила использования своего чат-бота, сделав их более гибкими для возможного использования в военных целях.