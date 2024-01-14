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The Intercept: Новые правила разрешают использовать ChatGPT в военных целях и привлекают Пентагон
OpenAI изменяет правила использования своего чат-бота

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Возможности систем искусственного интеллекта широко используются в целом ряде сфер во всём мире, и неудивительно, что ими интересуются и военные, в частности представители Пентагона и разведывательных служб США, которые рассматривают способы применения одного из самых популярных чат-ботов с генеративным ИИ ChatGPT. Недавняя находка журналистов издания The Intercept частично подтверждает эту информацию.

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Источник фото: CNN

Как отмечают сотрудники источника, в январской редакции Политики использования ChatGPT представители компании-разработчика OpenAI без лишней огласки изъяли пункт, прямо запрещающий использовать возможности своего чат-бота в военных целях.

Сообщается, что в прежней версии Политики использования фигурировал прямой запрет на применение ChatGPT в военной сфере — хотя использование чат-бота во вред окружающим, в том числе для разработки средств уничтожения, по-прежнему возбраняется, фраза о недопустимости задействования возможностей ИИ в военной отрасли исчезла.

По словам представителя OpenAI, данные изменения направлены на создание более понятного для рядовых пользователей свода правил, а военное применение ChatGPT так и осталось под запретом.

Впрочем, сотрудник компании не сообщил, разрешает ли новая Политика использования, которая стала несколько «размытой» и не вполне определённой, применять чат-бот в любых других военных целях, отличных от производства оружия.

По мнению экспертов, слова которых приводит источник, действия OpenAI могут быть направлены на послабления в сфере сотрудничества с военными с дальнейшим смягчением своей политики в данной отрасли.

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По данным издания, в настоящий момент разработчик ChatGPT уже активно сотрудничает с компаниями, работающими на оборонное ведомство США, а Пентагон активно изучает возможности чат-бота с целью их дальнейшего внедрения в свои военные технологии и программы.

#chatgpt
Источник: theintercept.com
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