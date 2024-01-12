В этом ей поможет строительство АЭС «Аккую».

Турция возлагает большие надежды на предоставление Россией передовых ядерных технологий, которые позволят турецким специалистам внедрить атомные наработки в другие области своей деятельности, в том числе военную — об этом говорится в публикации издания SavunmaSanayiST, сообщает «Военное обозрение».

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Источник фото: Forbes

Источник отмечает, что в среднесрочной перспективе Турция планирует разработать и построить свою собственную атомную подводную лодку — это станет возможным благодаря вводу в эксплуатацию АЭС «Аккую», строительство которой осуществляется дочерним предприятием «Росатома».

Как считает высокопоставленный представитель ВМС Турции, наработки при строительстве данной станции дадут бесценный опыт для турецких специалистов и станут катализатором, который ускорит вхождение страны в клуб держав, имеющих в своём арсенале атомные подводные лодки.

В настоящий момент «прообразом» турецкой АПЛ, по версии военного, может служить атомная подлодка Barracuda производства Франции, которая обладает целым рядом преимуществ, в частности малозаметностью, способностью эффективного обнаружения целей в любых условиях в автоматическом режиме, а также продуманным размещением личного состава в жилых отсеках, что позволяет служить на таких подлодках наряду с мужчинами и женщинам.

Вооружить турецкие атомные подводные лодки предлагается высокоточными ракетами ATMACA и Gezgin.

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Если Турции в ближайшее время удастся спустить на воду свою АПЛ, то она станет в один ряд с такими странами, как Россия, Китай, Индия, США, Великобритания и Франция.