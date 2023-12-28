Компания объявила об уходе с рынка РФ ещё в конце сентября текущего года.

Один из крупнейших мировых блокчейн-сервисов, предоставляющих услуги по обмену криптовалют и поставляющих продукты для цифровой отрасли, компания Binance, напоминает своим клиентам из России о необходимости завершения всех своих операций в системе и переходе на другие платформы до 29 декабря, сообщает издание «РБК».

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Источник фото: Pixabay

Пользователям, чьё месторасположение было определено в пределах территорий Российской Федерации, рекомендуется закрыть все открытые позиции, погасить невыполненные обязательства и перевести свои средства на другие криптоплатформы, не ограничивающие своих российских клиентов, в том числе CommEX, до 29 декабря текущего года.

Начиная с вышеозначенной даты Binance намеревается принудительно закрывать все открытые позиции пользователей из РФ. Достоверность данных уведомлений была подтверждена самой компанией в сообщении журналистам издания «РБК-Крипто».

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Источник отмечает, что о закрытии своего бизнеса в России компания уведомила клиентов ещё 27 сентября текущего года, после чего порекомендовала переходить на другие криптосервисы, в том числе CommEX, в чьём распоряжении и оказалась российская доля Binance.