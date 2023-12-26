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Эксперт спрогнозировал проблемы для подлодок в связи с глобальным потеплением
В связи с повышением температуры Мирового океана свойства морской воды меняются.

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Изменение климатических условий в ближайшие десятилетия ощутимо повлияет на возможности маскировки и параметры малозаметности подводных лодок — об этом говорится в исследовании специалиста австралийского издания ASPI Strategist.

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Источник фото: Hi-News.ru

Согласно анализу исследователя источника, в связи с глобальным потеплением значительно изменится химический состав и плотность Мирового океана, что станет причиной распространения звуковых волн на более дальние расстояния, тем самым уменьшая скрытность подлодок в открытом океане.

При этом автор отмечает, что будут существовать и положительные стороны изменения окружающей среды — хотя звук и будет распространяться дальше, подводные лодки смогут прятаться вблизи береговой линии, где уровень шума в будущем значительно увеличится, а также в тёплых слоях, расположенных рядом с холодными, в результате чего подводное судно будет труднее обнаружить.

Специалист подсчитал, что к началу следующего века гидролокаторы смогут обнаруживать объекты, находящиеся на расстоянии до 25-87 % дальше, чем в настоящий момент. При этом лучший эффект будет достигаться в тёплых океанских водах.

По мнению исследователя, учитывая изменившиеся условия, в будущем при конструировании и производстве подводных лодок будут активно использоваться радиопоглощающие материалы обшивки, а также методы, улучшающие демпфирующие свойства элементов конструкции.

Кроме того, в новых разработках будет активно использоваться искусственный интеллект, позволяющий, в том числе, более эффективно обнаруживать противника в условиях повышенного уровня шума, считает автор.

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Специалист отмечает, что изменение особенностей климата окажет существенное влияние в научной, коммерческой и военной деятельности, а также заставит изменить конструкции ряда устройств, используемых для морских судов, таких как эхолоты и гидролокаторы.

#глобальное потепление #подводная лодка
Источник: aspistrategist.org.au
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