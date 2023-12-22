Российские IT-специалисты в текущем году стали получать больше.

Зарплаты в IT-индустрии в текущем году продолжают неуклонно расти, достигнув показателя в восемьсот тысяч рублей и даже выше — об этом свидетельствуют изыскания специалистов компаний hh.ru и BestDoctor, основанные на изучении анкетных данных сервиса поиска работы, говорится в материале издания «РИА Новости».

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Источник фото: Pixabay

По данным аналитиков, российские специалисты IT-сферы, обладающие высокой квалификацией, в 2023 году могли максимально получать до 300-400 тысяч рублей, а на руководящих должностях потолок возрастал до 800 тысяч рублей в месяц, а в ряде случаев — и того больше.

Наибольшее количество вакансий в текущем году, исходя из результатов исследования, предлагается различными интернет-платформами, а именно социальными сетями, платёжными системами и поисковыми сервисами, а также разработчиками разнообразного программного продукта и системными интеграторами.

Всего же в 2023 году специалисты IT-индустрии стали получать в среднем на 10 % больше, если сравнивать их зарплаты с прошлым годом, что связывают с возросшей необходимостью в собственных программных разработках, расширением деятельности отечественных компаний, а также ростом популярности интернет-сервисов.

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При этом в текущем году удалённая форма занятости в IT-сфере стала чуть менее популярна по сравнению с прошлыми периодами, а вот работа по смешанной системе постепенно набирает популярность, что, по мнению аналитиков, может дать преимущества для компаний, применяющих такой график.