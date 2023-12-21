Он может успешно противостоять современным самолётам США.

Иностранные специалисты высоко оценивают возможности и характеристики российской авиационной техники — журналист зарубежного издания The National Interest проанализировал достоинства истребителя Су-35 и сравнил его с современными американскими самолётами.

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Источник фото: РИА Новости

Обозреватель отмечает, что российский истребитель Су-35 является глубокой модернизацией Су-27, относится к поколению «4++», способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели, а также успешно поражать флот противника.

Усовершенствованная версия отечественного истребителя получила обозначение Су-35С и, по мнению специалиста, обладает целым рядом преимуществ, присущих самолётам пятого поколения — истребитель оснащён мощной силовой установкой, позволяющей ему достигать скорости до 2500 км/ч без задействования форсажной камеры и подниматься на высоту до 20 км, а также имеет уникальную конструкцию сопла, что делает его сверхманёвренным, что является важной особенностью для ведения современного воздушного боя на коротких дистанциях.

Также к преимуществам российского истребителя военный обозреватель отнёс его способность нести на борту большое количество боеприпасов массой до 8 тонн, а также наличие современных бортовых систем, предназначенных, в том числе, для радиоэлектронной борьбы, эффективного обнаружения и уничтожения противника.

При этом Су-35 состоит на вооружении российской армии, а также заинтересовал ряд зарубежных государств, в том числе Индию, Алжир, Египет, ОАЭ, а Китай и вовсе уже приобрёл более двух десятков российских истребителей данной модификации.

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Специалист отмечает, что благодаря своим техническим характеристикам и вооружению российский многоцелевой истребитель Су-35С может успешно конкурировать с американскими самолётами, а именно с F/A-18 Super Hornet, F-15 Eagle и даже сверхсовременным F-35 Lightning II.