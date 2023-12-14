Высокие скорости позволяют добиваться впечатляющих результатов.

Специалисты отечественной компании-разработчика вооружения Lobaev Arms продолжают радовать новостями о своих перспективных разработках — чуть ранее основатель предприятия Владислав Лобаев поведал о новой облегчённой винтовке, способной работать в двух режимах стрельбы, а сейчас из разговора главы компании с военным корреспондентом Семёном Пеговым, выдержки из которого приводит издание «Российская газета», стало известно об инновационном снайперском комплексе.

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Фото для иллюстрации. Источник фото: Lobaev Arms

По словам Владислава Лобаева, по скоростным характеристикам новая разработка компании будет приближена к сверхзвуку, хотя это и не является первоочередной целью, отметив, что превышение предела в 1300 метров в секунду позволяет добиться высокой степени пробиваемости, причём с использованием более мягких материалов по сравнению со стандартными скоростными показателями, а также повысить дальность прицельной стрельбы, что облегчит работу снайперов.

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Кроме того, при разработке снайперского комплекса учитывались такие характеристики, как срок службы ствола и кучность стрельбы. Сообщается, что разработка инновационной винтовки ещё не завершена.