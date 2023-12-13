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Российские оружейники из компании Lobaev Arms разработали новую винтовку, способную работать в двух режимах — об этом рассказал изданию «РИА Новости» владелец предприятия Владислав Лобаев.
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Фото для иллюстрации. Источник фото: Lobaev Arms
Он отметил, что новая винтовка с калибром 7,62 × 51 мм будет самозарядной и обладать меньшей массой (3.6 кг) по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами, но при этом сохранит требуемые параметры кучности стрельбы.
Кроме того, новая разработка Lobaev Arms получит надёжную автоматику и будет иметь возможность замены личинки с целью обеспечения её работы как в режиме снайперской винтовки, так и автоматического оружия.
Производство всех комплектующих новинки планируется наладить на мощностях предприятия-разработчика, то есть Lobaev Arms, что позволит улучшить соблюдение норм качества. Ожидается, что выпуск первых образцов новой винтовки состоится в феврале-марте следующего года.