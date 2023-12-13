Сроки поставок усовершенствованных самолётов в американскую армию постоянно сдвигаются.

Американские специалисты продолжают испытывать проблемы с вводом в строй своих модернизированных истребителей F-35 Lightning II с комплексом усовершенствований Technology Refresh 3 – ранее сообщалось о проблемах с программным обеспечением обновлённых самолётов, а сегодня издание Defense News, ссылаясь на слова представителя Пентагона, опубликовало материал, в котором говорится о новых проблемах, не позволяющих поставить ВВС США модернизированные самолёты в срок.

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Источник фото: Defense News, U.S. Air Force

Сообщается, что к концу текущего года компания Lockheed Martin обязалась закончить модернизацию 52 штук F-35, но к сегодняшнему дню готова лишь 21 единица из заявленных — причиной задержки поставок стало отсутствие достаточного количества ряда необходимых комплектующих.

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Сроки введения в эксплуатацию усовершенствованных истребителей F-35 постоянно сдвигаются — если ранее предполагалось, что модернизированные самолёты будут введены в строй весной 2023 года, то теперь это событие может произойти лишь летом следующего года.