В связи с этим Пентагон не может приступить к их приёмке.

Специалисты Lockheed Martin продолжают проводить лётные испытания своего модернизированного серийного истребителя F-35, принадлежащего к пятому поколению, несмотря на недоработанный программно-аппаратный комплекс, получивший название TR-3 (Technology Refresh 3), информирует издание Defense News.

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Источник фото: Lockheed Martin

Сообщается, что несколько дней назад самолёт F-35 в очередной раз был поднят в воздух с целью испытания его технических характеристик. При этом программное обеспечение самолёта всё ещё находится в «сыром» виде, в результате чего Пентагон не может приступить к этапу приёмки истребителя, и сроки по его поставкам в ВВС США переносятся на следующий год.

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Отмечается, что TR-3 является промежуточным звеном на пути к модернизации F-35 до программно-аппаратного комплекса Block 4, позволяющего усовершенствовать систему РЭБ и распознавания целей истребителя, а также повышающего дальность и точность поражения целей.