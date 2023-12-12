Это стало необходимым в связи с подготовкой к ведению действий как защитного, так и наступательного характера.

Ближайшее десятилетие ознаменуется запуском около ста индийских военных спутников — данный факт опубликован на страницах газеты The Times of India.

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Источник фото: armenpress.am

Планируется создать Ведомство для управления космическими аппаратами в различных секторах нашей солнечной системы. Это стало необходимым в связи с подготовкой к ведению действий как защитного, так и наступательного характера и предложенные в будущем разработки будут находиться под постоянным контролем индийского руководства. Кроме того, ВВС Индии будут модернизированы и переименованы в индийские Аэрокосмические Силы.В ВВС рассчитывают на то, что этот процесс в скором будущем будет одобрен Правительством государства.

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