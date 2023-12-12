Новые иранские дроны обладают преимуществами перед предыдущими образцами.

Иранские конструкторы предоставили вооружённым силам страны дроны Karrar, которые отличаются от предыдущих моделей усиленной комплектацией и способны поражать объекты в воздухе при помощи ракет Majid, закреплённых на подвеске БПЛА — данный факт был отмечен в публикации агентства Tasnim.

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Источник фото: Overclockers.ru, topwar.ru

Сообщается, что ракеты данного типа могут сбивать воздушные цели благодаря оптическим и тепловым системам перехвата,а также функциям самонаведения.

Конкурентами Ирана в этой области являются США, которые в лице корпорации Anduril Industries не так давно презентовали аппарат Roadrunner, способный взлетать и садиться вертикально, при этом осуществляя функции перехватчика воздушных объектов противника.

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Данный БПЛА оснащён двумя силовыми установками на турбореактивной тяге.