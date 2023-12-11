По словам специалиста, у США таких субмарин ещё нет.

Российские стратегические АПЛ проекта 955А «Борей-А», являющиеся неотъемлемой составной частью ядерной триады РФ, обладают целым рядом улучшенных характеристик, заявил в беседе с изданием «Лента.Ру» военный эксперт Василий Дандыкин.

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Источник фото: Комсомольская правда, пресс-служба Минобороны России

По словам специалиста, благодаря своим отличительным особенностям по маневренности, шумности, глубине погружения, а также другим возможностям атомные подлодки «Борей-А» являются первыми в мире АПЛ, относящимися к четвёртому поколению — США в этом случае выступают в роли догоняющих, лишь недавно озаботившись разработкой подобных ракетоносцев.

Эксперт отметил, что работа над такими подлодками — дело не быстрое, требующее как минимум 8-9 лет для своей реализации, а также крайне сложное, превосходящее даже космические изыскания в военной сфере.

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Также специалист отметил, что российский атомный подводный флот в настоящее время проходит процесс обновления усовершенствованными АПЛ, усиливающими ядерную триаду России, хотя те субмарины третьего поколения, которые уже находятся в строю, также соответствуют современному уровню вооружения.