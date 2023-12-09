Если в ЕС начнутся морозы, европейским гражданам и промышленности может не поздоровиться.

Пока канцлер Германии Олаф Шольц сетует на бедственное положение немецкой экономики, промышленности и граждан ФРГ в связи с ограниченными объёмами поставляемого газа из РФ, перекладывая вину на Россию, аналитики негативно оценивают перспективы Европы по данному вопросу — так, эксперт отрасли Владимир Демидов, мнение которого публикует издание «Лента.ру», говорит о возможных проблемах для ЕС в случае холодной зимы.

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Источник фото: ТАСС

Специалист отмечает, что в настоящий момент европейские хранилища «голубого топлива» заполнены на 97 %, что соответствует запасам, исчисляемым 97 млрд кубометров, в то время как лишь за один зимний месяц в ЕС обычно тратится в среднем 46 млрд, то есть на пять холодных месяцев требуется примерно 230 млрд кубометров газа, что более чем в два раза превышает имеющиеся запасы.

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Эксперт считает, что при значительном снижении температуры европейским промышленникам и гражданам придётся туго — население будет вынуждено экономить тепло, «стойко» перенося холод в жилищах, а часть производственных мощностей придётся и вовсе остановить.