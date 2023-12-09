По словам немецкого политика, ограничение импорта газа из РФ больно ударило по бюджету Германии.

В связи с ухудшившейся обстановкой в мире между Россией и Европой возникли некоторые разногласия, которые вылились в негативные последствия для ЕС, но высокопоставленные европейские чиновники винят вовсе не себя, а РФ — так, канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался с резкой критикой в адрес Российской Федерации и непосредственно президента России Владимира Путина по вопросу поставок газа, говорится в материале издания «Лента.ру».

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Источник фото: Bloomberg/Tobias Schwarz/AFP/Getty Images

Сообщается, что на съезде СДПГ Шольц заявил, что недостаточные поставки газа из России спровоцировали дефицит топлива в Европе, в результате чего Германии пришлось идти на большие финансовые траты, причём не только на покупку «голубого топлива» по ценам, десятикратно превышающим предыдущие, но и на строительство инфраструктуры для получения СПГ, обвинив в этом президента РФ, который, по его словам, препятствовал импорту углеводородов по исправному газопроводу.

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Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев традиционно резко ответил на заявление немецкого политика, назвав его слова не соответствующими истинному положению дел.