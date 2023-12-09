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В связи с ухудшившейся обстановкой в мире между Россией и Европой возникли некоторые разногласия, которые вылились в негативные последствия для ЕС, но высокопоставленные европейские чиновники винят вовсе не себя, а РФ — так, канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался с резкой критикой в адрес Российской Федерации и непосредственно президента России Владимира Путина по вопросу поставок газа, говорится в материале издания «Лента.ру».
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Источник фото: Bloomberg/Tobias Schwarz/AFP/Getty Images
Сообщается, что на съезде СДПГ Шольц заявил, что недостаточные поставки газа из России спровоцировали дефицит топлива в Европе, в результате чего Германии пришлось идти на большие финансовые траты, причём не только на покупку «голубого топлива» по ценам, десятикратно превышающим предыдущие, но и на строительство инфраструктуры для получения СПГ, обвинив в этом президента РФ, который, по его словам, препятствовал импорту углеводородов по исправному газопроводу.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев традиционно резко ответил на заявление немецкого политика, назвав его слова не соответствующими истинному положению дел.