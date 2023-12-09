Ракеты предназначены для стрельбы из РСЗО HIMARS и прочих пусковых установок

Американское военное ведомство пополнило свои арсеналы ракетами повышенной точности Increment 1 Early Operational Capability, о чём сообщают РИА Новости.

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Источник фото: АПА

По уточнённым данным, этот боеприпас предназначен для стрельбы из РСЗО HIMARS, а также иных пусковых установок. Данные снаряды могут стрелять на расстояние до четырёхсот километров как по наземным объектам, так и по самолётам противника. Сообщается о том, что этот новейший вид боеприпасов уже поставлен в военные подразделения США.

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Тем временем представитель Министерства обороны Австралии объявил о приобретении американских Tomahawk — суммарная стоимость боеприпасов превысит один миллиард долларов.