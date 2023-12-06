В будущем новое вооружение могут получить и надводные суда ВМС США.

В связи с накаляющейся обстановкой вокруг Тайваня в Южно-Китайском море США намереваются усилить свои позиции в возможном конфликте с Китаем, оснащая свои корабли и подводные лодки новыми типами вооружения — по информации издания Blomberg, в следующем году ВМС США получат новую модификацию Tomahawk.

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Источник фото: Bloomberg, US Navy

Сообщается, что данная версия ракеты, известная как «Maritime Strike», благодаря усовершенствованной системе наведения сможет уничтожать различные цели морского базирования, в том числе подвижные, на расстоянии до 1600 км.

Ожидается, что Tomahawk новой модификации поступят на вооружение 1 октября следующего года — ими будут оснащены подлодки класса «Лос-Анджелес», способные нести до 12 таких ракет, и «Вирджиния», в модифицированном варианте вмещающие до 40 единиц.

В будущем новыми Tomahawk могут оснастить и надводные суда ВМС США, а также корабли союзного государства — Японии.

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В США надеются, что новая модификация поможет в возможном противостоянии с Китаем, позволив эффективно противостоять китайскому военному флоту, который по числу кораблей уже превосходит американский.