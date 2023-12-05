Были названы цены на проживание туристов в курортных местах.

С наступлением периода новогодних и рождественских праздников многие наши соотечественники задумались о выборе маршрутов и мест отдыха — многие из них выбирают Россию.

реклама

Источник фото: Официальный сайт "Экскурсионный сервис Казань"

Лидирующую позицию на сегодняшний момент занимает курорт Листвянка, расположенный на Байкале — ко всему прочему он является самым дорогостоящим, поскольку цена забронированного номера достигает за сутки более 27000 рублей, о чём пишут РИА Новости. За ним следует посёлок Коробицыно, находящийся недалеко от Санкт-Петербурга — цена суточного проживания превышает 160000 рублей. Третью позицию нашего рейтинга занимает Великий Устюг Вологодской области, являющейся резиденцией Деда Мороза, где декабрьский отдых обойдётся в 11000 рублей.

В ряду самых популярных стоят курорты Краснодарского края, Карачаево-Черкессии, а также Алтайского края.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Не так давно россиянам, предпочитающим бюджетный отдых за рубежом, рекомендовали маршруты путешествий, в которые вошли Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам, Гоа, Таиланд.