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Специалисты назвали самые дорогие направления для новогоднего отдыха россиян
Были названы цены на проживание туристов в курортных местах.

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С наступлением периода новогодних и рождественских праздников многие наши соотечественники задумались о выборе маршрутов и мест отдыха — многие из них выбирают Россию.

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Источник фото: Официальный сайт "Экскурсионный сервис Казань"

Лидирующую позицию на сегодняшний момент занимает курорт Листвянка,  расположенный на Байкале — ко всему прочему он является самым дорогостоящим, поскольку цена забронированного номера достигает за сутки более 27000 рублей, о чём пишут РИА Новости. За ним следует посёлок Коробицыно, находящийся недалеко от Санкт-Петербурга — цена суточного проживания превышает 160000 рублей. Третью позицию нашего рейтинга занимает Великий Устюг Вологодской области, являющейся резиденцией Деда Мороза, где декабрьский отдых обойдётся в 11000 рублей. 

В ряду самых популярных стоят курорты Краснодарского края, Карачаево-Черкессии, а также Алтайского края. 

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Не так давно россиянам, предпочитающим бюджетный отдых за рубежом, рекомендовали маршруты путешествий, в которые вошли Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам, Гоа, Таиланд.

#новый год #отдых
Источник: ria.ru
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