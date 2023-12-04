Эксперты пояснили данное явление.

Несмотря на высокие ожидания, цены на литий в мире за последний год ощутимо упали, сообщает издание Известия.

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Источник фото: Naked Science, Wikipedia

Отмечается, что взрывной рост цен на литий, наблюдаемый с 2020 по 2022 года и связанный с большими надеждами на развитие возобновляемой энергетики и производство электрокаров, сменился стремительным падением — за последний год стоимость данного металла упала почти в пять раз.

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По мнению экспертов, негативная тенденция связана с проблемами расширения производственных мощностей ряда компаний, выпускающих электромобили и связанных с «зелёной» энергетикой, достаточными запасами лития у Китая, на который рассчитывали поставщики, повышением ставок рефинансирования в банковской сфере ряда стран, что ограничило инвестиции в данную отрасль, а также трезвой оценкой мировых запасов этого ценного металла и увеличением объёмов его добычи.