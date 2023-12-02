Специалисты рассказали, почему Казахстан отдал предпочтение российским истребителям.

Как стало известно чуть ранее, Казахстан не станет приобретать истребители «Рафаль» производства французской компании Dassault Aviation, отдав предпочтение российским самолётам Су-30СМ, выгодно отличающимся соотношением цены и качества, а специалисты издания Military Watch Magazine выделили ещё несколько преимуществ истребителя РФ.

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Источник фото: РИА Новости

К сильным сторонам Су-30СМ причислили его более широкий охват территории, гораздо большую боевую нагрузку, а также превосходящие французский «Рафаль» максимальные показатели скорости и высоты полёта.

Кроме того, российский истребитель обладает более совершенным и мощным радаром, позволяющим обнаруживать противника на расстоянии 400 км. Немаловажной деталью превосходства Су-30СМ над французским истребителем является его совместимость с российской техникой, уже входящей в состав Вооружённых сил Казахстана, что увеличивает эффективность взаимодействия.

При этом «Рафаль» имеет на вооружении более совершенные ракеты и датчики, но новая модификация Су-30СМ, запланированная на следующий год, нивелирует данное преимущество.

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Источник отмечает, что западные партнёры являются не слишком надёжными поставщиками запасных частей для своей военной техники и часто используют запрет на их поставки в политических целях, что также является минусом.