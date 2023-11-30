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Информация о планах Казахстана по закупке французских самолётов «Рафаль», производимых компанией Dassault Aviation, опубликованная несколько дней назад на страницах издания Tribune, была опровергнута представителем Министерства обороны Казахстана Ержаном Нильдибаевым, сообщает агентство РИА Новости.
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Источник фото: Интерфакс, ТАСС
По словам высокопоставленного чиновника, в настоящий момент оборонное ведомство Казахстана отдаёт предпочтение российским истребителям Су-30СМ, так как они выгодно отличаются от французских самолётов лучшим соотношением цены и качества.