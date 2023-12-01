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В России продолжают развивать собственное авиастроение, в частности разрабатывать новейшие авиационные двигатели для уже существующих и перспективных самолётов — одной из таких разработок является отечественный двигатель ПД-35, который разрабатывается на базе конструкторского бюро «ОДК-Авиадвигатель».
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Источник фото: Ростех
Как сообщается в Telegram-канале «Ростех», испытания ПД-35 запланированы на начало следующего года. Отмечается, что данный двигатель имеет рекордные для российского авиастроения размеры — диаметр его вентилятора достигает 3.1 м, а тяга составляет 35 т.
Чуть ранее (в октябре) были проведены испытания газогенератора силовой установки ПД-35, которые прошли в штатном режиме и показали хорошие результаты.
Ожидается, что двигатель ПД-35, принадлежащий к пятому поколению, может быть установлен на российские самолёты Ан-124 «Руслан» и Ил-96, а также другие перспективные авиалайнеры.