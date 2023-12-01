Новая разработка вскоре будет применена на производстве.

В настоящее время в России учёные уделяют большое внимание исследованию этапов повторного применения тепловой энергии, выделяемой в процессе производства, для генерации дополнительной электроэнергии, что приведёт к удешевлению различных технологических производственных процессов — об этом стало известно из опубликованных РИА Новости материалов, озвученных службой прессы РХТУ.

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Источник фото: Комсомольская правда

По сообщению сотрудника одной из лабораторий, университет плотно работает над внедрением новых технологий в связи с тем, что применяемые сейчас решения малоэффективны — специалисты намерены доработать способы получения электрической энергии из повторного использования тепловой с задействованием проточных батарей. Благодаря большей концентрации электролитов исследователи рассчитывают добиться более высокого показателя КПД.

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В настоящий момент специалистами созданы действующие образцы, преобразующие излишки тепла в электроэнергию, которые уже сейчас демонстрируют высокую эффективность. В ближайшем будущем разработку учёных планируется испытать непосредственно на производстве.