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В настоящее время в России учёные уделяют большое внимание исследованию этапов повторного применения тепловой энергии, выделяемой в процессе производства, для генерации дополнительной электроэнергии, что приведёт к удешевлению различных технологических производственных процессов — об этом стало известно из опубликованных РИА Новости материалов, озвученных службой прессы РХТУ.
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Источник фото: Комсомольская правда
По сообщению сотрудника одной из лабораторий, университет плотно работает над внедрением новых технологий в связи с тем, что применяемые сейчас решения малоэффективны — специалисты намерены доработать способы получения электрической энергии из повторного использования тепловой с задействованием проточных батарей. Благодаря большей концентрации электролитов исследователи рассчитывают добиться более высокого показателя КПД.
В настоящий момент специалистами созданы действующие образцы, преобразующие излишки тепла в электроэнергию, которые уже сейчас демонстрируют высокую эффективность. В ближайшем будущем разработку учёных планируется испытать непосредственно на производстве.