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Подводя итоги уходящего года, экономисты Франции пришли к неутешительным выводам — если в первом квартале темпы увеличения объёмов выпуска продукции промышленности и сельского хозяйства вышли на уровень плюс 0,1 процента, а во втором квартале на 0,6 процентов, то показатели третьего квартала стали отрицательными и Франция впервые столкнулась с падением на 0,1 процента валового продукта страны, хотя по прогнозам специалистов ожидался рост, о чём пишет Bloomberg, ссылаясь на французский источник Insee.
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Источник фото: РИА Новости, AP Photo / Mark Schiefelbein
Для сравнения, выпуск продукции в большинстве отраслей Германии упал на 3,8 процента по итогам года, что существенно повлияло на экспортные поставки страны в целом.