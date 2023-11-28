Дешёвых гамбургеров больше не будет.

Фастфуд давно зарекомендовал себя как быстрая и дешёвая еда, но за последние несколько месяцев ситуация изменилась — о негативных тенденциях, связанных с ростом цен в американских ресторанах быстрого питания, сообщает издание Business Insider.

реклама

Источник фото: Известия, РИА Новости

Отмечается, что такие популярные в США и остальном мире заведения, как McDonald's, Starbucks, Pizza Hut и Chipotle, повышают ценники на свою продукции, что отнюдь не радует потребителей, привыкших к дешевизне фастфуда, которые выражают своё недовольство в соцсетях.

По данным источника, за последний год стоимость меню в ресторанах быстрого питания в среднем выросла на 6.2 %, но в некоторых случаях рост цен оказался ещё больше — например, McDonald's только в этом году поднял ценники на 10 % несмотря на то, что в прошлом году поступил аналогично. В других заведениях тенденция схожая.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

К причинам сложившейся ситуации причисляют инфляцию и повышение минимальной заработной платы в некоторых штатах США. Ожидать понижения цен на фастфуд, по мнению аналитиков, не стоит.