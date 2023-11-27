Эксперты рассказали о сильных сторонах новой модели вооружения России.

Роль БПЛА в армиях передовых мировых держав растёт, а внедрение новых типов дронов повышает возможности вооружённых сил, поэтому не удивительно, что Россия весьма заинтересована в разработке и применении данного вида вооружения — к перспективным решениям относится отечественный БПЛА вертолётного типа МДП-01 «Термит».

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Источник фото: NEWS.ru

По словам военного эксперта Александра Артамонова, которыми делится издание NEWS.ru, «Термит» является переходным вариантом между полностью автономными беспилотниками, в том числе в сегменте вертолётов, и дронов, частично управляемых оператором.

Отмечается, что МДП-01 имеет ряд положительных качеств — если хорошо известный БПЛА самолётного типа «Ланцет» представляет собой так называемый барражирующий боеприпас, то «Термит» является платформой для запуска ракет и способен зависать в воздухе, а также возвращаться на пункт перезарядки боекомплекта.

В арсенал нового БПЛА-ВТ входят ракеты С-8Л, имеющие калибр 80 мм, с лазерной головкой наведения, способные поражать объекты на расстоянии до 6 км. Также допускается оснащение данного беспилотника другими средствами поражения, в том числе термобарическими боеприпасами.

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Кроме того, «Термит» снабжается системой искусственного интеллекта, позволяющей самостоятельно выбирать и захватывать цели, чтобы затем оператор принял решение на использование вооружения.