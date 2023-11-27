При этом эксперт призвал не рассчитывать на большое количество изменений.

Разговоры о преимуществах самолётов шестого поколения продолжаются — военный эксперт Владимир Попов в разговоре с журналистами издания NEWS.ru отметил ещё одну особенность новых истребителей.



Источник фото: Военное обозрение

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По мнению специалиста, дублирующее управление самолётов шестого поколения станет их отличительной чертой — речь идёт об использовании возможностей как беспилотного, так и пилотируемого вариантов применения данных летальных аппаратов.

Это вполне предсказуемый шаг на пути к изменениям, направленным на улучшение характеристик перспективных самолётов, хотя различий между двумя поколениями будет не так много, уточнил эксперт.

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Чуть ранее представитель ОАК также называл преимущества отечественных истребителей шестого поколения.