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Разговоры о преимуществах самолётов шестого поколения продолжаются — военный эксперт Владимир Попов в разговоре с журналистами издания NEWS.ru отметил ещё одну особенность новых истребителей.
Источник фото: Военное обозрение
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По мнению специалиста, дублирующее управление самолётов шестого поколения станет их отличительной чертой — речь идёт об использовании возможностей как беспилотного, так и пилотируемого вариантов применения данных летальных аппаратов.
Это вполне предсказуемый шаг на пути к изменениям, направленным на улучшение характеристик перспективных самолётов, хотя различий между двумя поколениями будет не так много, уточнил эксперт.
Чуть ранее представитель ОАК также называл преимущества отечественных истребителей шестого поколения.