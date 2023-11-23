Специалист рассказал об особенностях разрабатываемых самолётов.

Инженеры мировых оружейных компаний продолжают работать над собственными самолётами шестого поколения, которые придут на смену существующим решениям — не отстают от своих коллег и российские инженеры. При этом отечественные истребители шестого поколения будут выгодно отличаться от своих предшественников целым рядом преимуществ, о которых рассказал представитель ОАК, сообщает издание РИА Новости.

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Источник фото: Интерфакс / ТАСС

Как отмечает специалист, новое поколение самолётов будет малозаметным, более манёвренным, наделённым возможностью функционировать в связке с другими системами вооружения и обладающим эффективной силовой установкой.

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Немаловажной составляющей, по мнению эксперта, станет сопоставимость стоимости истребителя шестого поколения на протяжении всего срока его службы и его тактико-технических характеристик.