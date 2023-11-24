Исследователи опубликовали результаты своего открытия.

Во время проводившихся археологических раскопок в пустыне Гоби, расположенной в Монголии, были обнаружены окаменелые останки доисторических существ, возраст которых, предположительно, превышает семьдесят миллионов лет.

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Источник фото: РИА Новости, CC0 / Anthony Hutchings /

Согласно публикации журнала PLOS ONE, учёные предположили, что окаменелости принадлежат неизвестному виду динозавров длиной примерно 1 метр и массой не более трёх десятков килограмм.

Чуть позже специалисты пришли к выводу, что найденные останки принадлежат семейству терапод Alvarezsauridae — новому виду было дано название Jaculinykus yaruui, что в переводе означает «быстрый крошечный дракон».

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Интересно, что ранее учёные относили существ данного семейства к классу птиц в связи с их общими чертами положения скелета во время сна, но после углублённых исследований причислили их к манирапторам, относящимся к тероподовым динозаврам.