Новогодние туры по России являются наиболее бюджетными.

Перед новогодними торжествами россияне тщательно выбирают локации, где именно они хотят приятно провести своё время, отмечая Новый год и Рождество — часть любит праздновать в кругу семьи или друзей в своём доме или квартире, а другие отдают предпочтение путешествиям, причём не только по России, но и в другие страны. При этом цены на туристические поездки весьма разнятся, о чём рассказал в беседе с изданием NEWS.ru эксперт отрасли Дмитрий Горин.

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Источник фото: РИА Новости Крым

По словам специалиста, наиболее бюджетные туры доступны на Родине — в среднем российский турист может рассчитывать на ценник в 70 тыс. рублей на семь дней на двух персон, причём в стоимость входит и перелёт.

Заграничные туры обойдутся россиянам дороже, причём в ряде случаев их ценники будут весьма велики — если недельный отдых в Турции для двух человек составит как минимум 180 тысяч рублей, то приятно провести своё время в Египте можно будет расставшись с суммой в 250 тысяч рублей, цена тура в ОАЭ обойдётся в среднем уже в 320 тысяч рублей, за путёвку в Таиланд необходимо будет заплатить 340 тысяч рублей, а экзотическое путешествие на Мальдивы потянет минимум на 450 тысяч рублей.

Эксперт отмечает, что упоминаемые ценники справедливы на туры в новогодние праздники, в то время как зимний отдых в обычный период будет дешевле на 20-40 %.

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Чуть ранее сервис Travelata сообщил о росте доли внутреннего туризма за текущий год на несколько процентов.