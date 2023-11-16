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Перед новогодними каникулами отмечается повышенный спрос на туристические путёвки, несмотря на их ежегодное подорожание — об этом сообщает издание «РИА Новости», основываясь на данных, полученных от сервиса Travelata.
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Источник фото: Интерфакс, пресс-служба «Роза Хутор»
По словам эксперта туристического сайта, путешественники из России не слишком жалуют дорогостоящие туры, а отдают предпочтение более бюджетным решениям, которые, впрочем, имеют в своём «арсенале» систему питания «всё включено».
Также он добавил, что структура организации отдыха россиян несколько изменилась: доля отечественного туризма за текущий год повысилась с 33 до 35 %, а на новогодние праздники — на 54 %, если сравнивать с соответствующим периодом прошлого года.
Впрочем, заграница тоже манит отечественного отдыхающего: например, количество забронированных туров в ОАЭ увеличилось до 22 % с 17 % за предыдущий год.
При этом цены на путёвки тоже растут: уже сейчас их средняя стоимость повысилась на 10 %, а в ближайшем будущем, по мнению специалистов, увеличится ещё больше.