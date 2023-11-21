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Совсем небольшое небесное тело, схожее с Землёй и находящееся на расстоянии двадцати двух световых лет от неё, было подробно изучено учёными с использованием возможностей телескопа «Хаббл», о чём сообщается в материале, обнародованном в издании The Astronomical Journal.
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LTT 1445Ac в представлении художника.
Источник фото: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)
Благодаря трудам исследователей стали известны параметры данной экзопланеты — согласно подсчётам учёных, размер LTT 1445Ac достигает около 1,07 диаметра Земли. По мнению астрономов, средняя температура на поверхности планеты равна ~260 °C, а в её ландшафте преобладают скалы.
Родительская звезда экзопланеты, находящаяся в созвездии Эридана и именуемая LTT 1445A, входит в тройную систему, состоящую из красных карликов. При этом у планеты LTT 1445Ac имеются ещё две соседки.