Специалист рассказал о преимуществах новой модификации.

Эксперты продолжают обсуждать недавнюю новость о возможном появлении варианта Су-57 в двухместном исполнении: военный специалист Василий Дандыкин в разговоре с изданием Лента.ру рассказал о преимуществах данной модификации самолёта.

К сильным сторонам двухместного Су-57 специалист причислил непосредственно наличие второго пилота, выполняющего функции штурмана и отвечающего за более рациональное и эффективное использование вооружения самолёта, в том числе в паре с БПЛА «Охотник».

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Истребитель Су-57 и БПЛА С70 «Охотник»

Источник фото: Известия / ТАСС / МО РФ

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Исходя из недавно опубликованного патента, версия Су-57 с двумя пилотами будет доукомплектована добавочными топливными баками, что даст возможность повысить продолжительность нахождения в воздухе на 10 %.