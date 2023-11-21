реклама
Эксперты продолжают обсуждать недавнюю новость о возможном появлении варианта Су-57 в двухместном исполнении: военный специалист Василий Дандыкин в разговоре с изданием Лента.ру рассказал о преимуществах данной модификации самолёта.
К сильным сторонам двухместного Су-57 специалист причислил непосредственно наличие второго пилота, выполняющего функции штурмана и отвечающего за более рациональное и эффективное использование вооружения самолёта, в том числе в паре с БПЛА «Охотник».
реклама
Истребитель Су-57 и БПЛА С70 «Охотник»
Источник фото: Известия / ТАСС / МО РФ
Исходя из недавно опубликованного патента, версия Су-57 с двумя пилотами будет доукомплектована добавочными топливными баками, что даст возможность повысить продолжительность нахождения в воздухе на 10 %.