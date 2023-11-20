Новейшие космические аппараты будут выполнять целый спектр задач.

Российские инженеры трудятся над разработкой специальных спутников-инспекторов и космического буксира, о чём рассказал в ходе мероприятия «Наука на МКС» Владимир Соловьёв, который в прошлом был лётчиком-космонавтом, а сейчас занимает должность генерального конструктора по пилотируемым программам — его слова приводит издание РИА Новости.

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Источник фото: Известия / TASS / Zuma

Планируется, что один из аппаратов, предназначенных для исследования и осмотра, будет работать на сравнительно небольшом удалении — его зона ответственности будет ограничена лишь инспектированием поверхности Российской орбитальной станции. Другой же сможет изучать и разнообразные объекты, находящиеся на некотором отдалении.

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Кроме того, отечественными специалистами разрабатывается и спутник-буксир, в задачи которого будут входить функции по транспортировке космических аппаратов, вышедших из строя для дальнейшего их ремонта, а также дозаправки в случае необходимости.