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Фильм «Брат 3», который должен был выйти на российские экраны уже через несколько дней, похоже, пока что не дебютирует: по словам руководителя компании по прокату HHG Владислава Пастернака, Министерство культуры РФ ещё не выдало прокатное удостоверение картине, сообщает издание НСН.
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Источник фото: YouTube, Брат 3
Глава компании отметил, что запрет лежит в правовой плоскости — по художественной составляющей фильма у Минкульта вопросов нет. При этом прения по этому поводу продолжаются.
Кроме того, Владислав Пастернак рассказал о негативных последствиях такого решения для рядовых зрителей — по мнению представителя компании, это станет причиной негативной реакции публики. Он добавил, что речи о полной отмене показов не идёт, отметив, что зрители смогут посмотреть картину чуть позже, чем предполагали.
Стоит отметить, что фильм «Брат 3» абсолютно не связан с хорошо известными «Брат» и «Брат 2», а режиссёр новой картины утверждает, что его творение уникально.