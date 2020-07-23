AMD выпустила новый драйвер чипсета для материнских плат с поддержкой процессоров AMD Ryzen 4000 G-Series для настольных ПК
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Компания AMD выпустила свежий пакет драйверов под номером 2.07.14.327 для чипсетов материнских плат. Он предлагает поддержку процессоров AMD Ryzen 4000 G-Series для настольных ПК. Пакет выпущен для операционной системы Windows10 и включает в себя:
- AMD Chipset Drivers
- AMD RyzenTM Power Plans (required for UEFI CPPC2 in Windows 10 May 2019 Update)
Кроме начальной поддержки процессоров AMD Ryzen 4000 G-Series для настольных ПК заявлена поддержка процессоров Ryzen Desktop и Ryzen Threadripper 1000-ой, 2000-ой и 3000-ой серии, а также чипсетов 300-ой, 400-ой и 500-ой серии, включая TRX40.
Новым выпуском исправлены следующие проблемы:
— Перемещение окна установщика во время процесса установки может вызвать мерцание / перемещение окна установщика по экрану.
Кроме того, указаны известные проблемы:
—Установщик может не запуститься, если выполняется из папки с не латинским именем.
Обходной путь: Запустите установщик из C: \ AMD
— Для систем Windows требуется ручной перезапуск системы, настроенных с использованием не английского пакета обновления
— Во время установки может появиться всплывающее сообщение установщика Windows
— Установщик не может перейти на более старую версию
Обход проблемы: вручную удалите последний пакет из панели управления, а затем установите более старый пакет.
Скачать драйвер и ознакомится с его содержимым можно по ссылке.
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