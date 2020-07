Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама





Компания AMD выпустила свежий пакет драйверов под номером 2.07.14.327 для чипсетов материнских плат. Он предлагает поддержку процессоров AMD Ryzen 4000 G-Series для настольных ПК. Пакет выпущен для операционной системы Windows10 и включает в себя:- AMD Chipset Drivers- AMD RyzenTM Power Plans (required for UEFI CPPC2 in Windows 10 May 2019 Update)Кроме начальной поддержки процессоров AMD Ryzen 4000 G-Series для настольных ПК заявлена поддержка процессоров Ryzen Desktop и Ryzen Threadripper 1000-ой, 2000-ой и 3000-ой серии, а также чипсетов 300-ой, 400-ой и 500-ой серии, включая TRX40.Новым выпуском исправлены следующие проблемы:— Перемещение окна установщика во время процесса установки может вызвать мерцание / перемещение окна установщика по экрану.Кроме того, указаны известные проблемы:—Установщик может не запуститься, если выполняется из папки с не латинским именем.Обходной путь: Запустите установщик из C: \ AMD— Для систем Windows требуется ручной перезапуск системы, настроенных с использованием не английского пакета обновления— Во время установки может появиться всплывающее сообщение установщика Windows— Установщик не может перейти на более старую версиюОбход проблемы: вручную удалите последний пакет из панели управления, а затем установите более старый пакет.Скачать драйвер и ознакомится с его содержимым можно по ссылке

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел